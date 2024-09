Comencen les obres del nou CAP després de gairebé 8 anys d'espera

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Salut ha començat els treballs previs per construir el nou Centre d’Atenció Primària d’Almenar després de gairebé vuit anys d’espera. Ja s’ha delimitat el solar on d’ubicarà, entre els carrers Horta i Pompeu Fabra, al costat de l’N-230, per facilitar l’accés de les ambulàncies. La setmana passada es va concretar la intervenció, que s’executarà en divuit mesos, segons va explicar l’alcaldessa, Teresa Malla.

L’actual CAP acumula nombroses deficiències i és motiu de queixes dels usuaris. Els seus tres pisos dificulten l’accés a persones amb mobilitat reduïda, té esquerdes, encara que no suposen risc, i també hi ha pudors pel deteriorament de la xarxa de sanejament. No respon als actuals requeriments de Salut, ja que a l’estar al centre de la població dificulta el trànsit de vehicles sanitaris i d’emergències.

Tanmateix, el nou CAP serà d’una sola planta, amb una àmplia zona d’estacionament per a aquests vehicles. Entraria en funcionament a primers del 2026. Per la seua part, el consistori haurà d’urbanitzar els carrers pròxims i coordinar el trànsit per assegurar una circulació fluida. L’ajuntament va aprovar el 2019 destinar a la construcció una finca de més de 1.300 metres quadrats pròxima a la Nacional i ja qualificada com a zona d’equipaments per a la cessió a la Generalitat però, segons Malla, la covid va demorar el projecte. El CAP d’Almenar dona servei a aquesta població a banda d’Alguaire, Alfarràs, Algerri i Ivars de Noguera.Una vegada entri en funcionament quedarà en desús l’actual, on serà necessari executar reformes en profunditat. “Un dels principals problemes és la renovació de la xarxa de clavegueram que provoca pudors. A més, és un edifici de tres pisos amb problemes d’accessibilitat. Durant la covid ja es van habilitar dos aules de les Escoles Velles per fer vacunacions i anàlisis de sang que encara s’utilitzen”, va remarcar l’alcaldessa.