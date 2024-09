En marxa el nou espai perquè joves i tercera edat es relacionin

Una de les trobades mantingudes per posar en marxa la iniciativa el mes vinent. - A.A.

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Almacelles obrirà el proper mes d’octubre un nou espai comunitari. Es tracta del Casal, ubicat a l’antic bar del Centre Cultural. Naix amb l’objectiu de promoure la participació i la cohesió social al municipi, oferint un ampli ventall d’activitats dirigides tant a la població jove com a les persones grans i per ser un punt de trobada i intercanvi intergeneracional.

Marc Dalmau, regidor de Joventut i Participació, va expressar la seua satisfacció per la posada en marxa d’aquesta iniciativa “amb què volem crear un entorn inclusiu i acollidor on els veïns i veïnes d’Almacelles puguin trobar-se, col·laborar i desenvolupar projectes conjunts que enforteixin el teixit associatiu del municipi”.

L’objectiu és reforçar el vincle entre tots els grups d’edat dela localitat

L’Espai Comunitari El Casal es divideix en dos programes principals: el Programa +65, destinat a les persones majors de 65 anys i enfocat a l’envelliment actiu; i el Programa +12, orientat a la participació juvenil. Cada programa ha estat dissenyat per respondre a les necessitats específiques dels seus usuaris, oferint variades activitats que promouen la cogestió, la dinamització i la col·laboració entre diferents grups d’edat.En el procés de definició de l’espai s’han portat a terme diversos encontres amb persones grans i joves del municipi per recollir les seues idees i necessitats. “Això ens ha permès dissenyar un projecte que realment respongui a les expectatives i desitjos dels seus futurs usuaris”, va destacar Dalmau. “La intenció és assegurar que aquest espai sigui un lloc on tothom se senti benvingut i implicat”, va dir.