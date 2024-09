Empresonats 52 albanesos a Lleida per suposat tràfic de marihuana

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia General de l’Estat va alertar la setmana passada de la instal·lació a Lleida de màfies internacionals, especialment albaneses, sèrbies i marroquines, dedicades al cultiu i tràfic de marihuana que “utilitzen mà d’obra estrangera en règim d’explotació proper a l’esclavitud” (vegeu SEGRE de divendres passat). Com es tradueix en xifres aquesta alerta? Un dels indicadors que ho expliquen és que actualment el Centre Penitenciari Ponent compta amb 57 reclusos de nacionalitat albanesa, dels quals 52 estan privats de llibertat per salut pública –els altres cinc ho estan per robatoris–, segons les dades del departament de Justícia a 11 de setembre. Són tots homes i només un d’aquests 52 compleix condemna. La resta, 51, estan en presó preventiva pendents de judici.

Fonts policials i judicials expliquen que la gran majoria són els denominats jardiners, els encarregats del cultiu i de la custòdia de la plantació, que hi viuen i per això són arrestats en les batudes. A més, els jutjats dicten el seu ingrés preventiu a la presó per dos factors: l’elevat risc de fuga per eludir l’acció de la justícia –no tenen domicili conegut a l’Estat– i de reiteració delictiva, expliquen les mateixes fonts. En aquests moments, són el 8,4% dels reclusos de Ponent (619 en total).

Així mateix, a les presons catalanes ja hi ha 172 reclusos de nacionalitat albanesa, dels quals 137 estan privats de llibertat per tràfic de drogues. És a dir, el 37,9% es troben a la presó lleidatana –un de cada tres.Els cossos policials han portat a terme aquest any múltiples batudes contra el cultiu de marihuana a la demarcació que s’han saldat amb uns 70 detinguts i més de 27.000 plantes decomissades. A més, Endesa ha detectat en el primer semestre de l’any disset connexions il·legals que alimentaven plantacions de marihuana a les comarques lleidatanes.