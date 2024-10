Investiguen l’abandó i la mort d’animals en una finca privada de Sarroca de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Seprona de la Guardia Civil investiga el possible abandó de gossos de caça i ocells de corral i l’aparició de cadàvers d’animals (gossos, porcs i un cavall) en una finca privada de Sarroca de Lleida.

Membres de Tsunami Animalista i la Plataforma Animalista Lleida van trobar diverses gàbies amb animals tancats, alguns d’ells a més lligats, entre els quals hi havia gossos, la majoria de caça, en diferent estat de deshidratació i desnutrició.

També van descobrir a la mateixa finca un equí en avançat estat de descomposició, cobert amb materials d’uralita, al costat d’una fossa sense tancar amb restes d’animals sense poder identificar, presumiblement porcs de granja.

Segons les organitzacions animalistes, a cada camp clos on estaven tancats es va trobar un porc en estat de descomposició, utilitzat com a aliment per als gossos, que “es trobaven envoltats d’insectes, excrements i amb accés a un única galleda d’aigua de color verd, completament insalubre”. Una altra troballa va ser la d’una fura amb un ull buidat en una gàbia.

Agents del Seprona i tècnics de la Generalitat estan investigant els fets, mentre que els serveis jurídics de FAADA estudien si presenten una denúncia penal.