Quatre ferits lleus en un accident a Artesa de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre persones han resultat ferides lleus aquest dimarts al matí en un accident entre dos turismes a l'L-702. Segons el Servei Català de Trànsit, el xoc, per envestida, s'ha produït per causes que s'investiguen a les 8.48 hores a l'altura del punt quilomètric 7. L'accident ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa mentre hi treballaven els serveis d'emergència.