Exposició de fotos sobre la “decadència” de la carretera N-II al seu pas per Ponent

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala La Gòtika de l’Institut d’Estudis Ilerdencs exposa fins al 8 de desembre fotografies i vídeos amb entrevistes que recorren la carretera N-II al seu pas per Ponent. Firma les obres el fotògraf de Santander Santos Montes, que ha revisitat l’antiga artèria que va ser aquesta carretera reflexionant sobre la transitorietat de les coses i l’empremta de l’home en el paisatge. La mostra, titulada N-II. Un museu imaginari, està formada per una setantena d’imatges i tres vídeos amb entrevistes amb gent de la zona. Entre ells destaca Humbert Ros, que explica com es va construir aquesta infraestructura fa ja més de 100 anys. Des d’imatges d’hotels abandonats al costat de la carretera fins a negocis que en el seu dia gaudien d’una frenètica activitat econòmica, passant per objectes abandonats com una barca en un descampat al costat de l’asfalt, la mostra és un reflex de la “decadència” d’aquesta via de comunicació arran de la posada en marxa de l’A-2. L’autor explica que, dins d’aquest mapa de decadència, la seua zona favorita és entre Bellpuig i Bell-lloc, que va qualificar de “mina fotogràfica”. Per la seua part, la comissària de la mostra, Natàlia Chocarro, va dir que Santos “ens diu que aquí hi ha encara moltes coses per veure i admirar”.