L'Estat licita després d'una dècada de protestes la rotonda de Montferrer

El ministeri de Transports torna a treure a licitació la construcció de la rotonda que ha de regular el trànsit a l’encreuament de la carretera N-260 amb la via que condueix l’aeroport i el nucli de Montferrer, a l’Alt Urgell, una actuació que els veïns i les institucions de la zona porten més d’una dècada reclamant pels riscos que comporta la intersecció, regulada ara amb illots i senyals de cediu el pas a la nacional i amb pals d’stop a la via local.

Les administracions han tardat a reaccionar malgrat la intensitat de les reivindicacions locals, que ja van incloure el 2013 mobilitzacions i protestes de l’Ampa de l’escola de Montferrer per denunciar la perillositat de la cruïlla. De fet, la partida per projectar-la no existia abans del 2017, la primera licitació no arribaria fins a finals de 2022 i la primera adjudicació està per produir-se.

Les obres, la finalitat principal de les quals consisteix a incrementar la seguretat tant per als vehicles com per als vianants, seran posades en licitació per un preu de sortida de 841.613 euros, IVA inclòs.Aquest preu suposa un augment d’una mica més del 42% sobre el que l’obra tenia quan, a finals de desembre del 2022, va ser treta a concurs per primera vegada.Llavors va sortir a licitació per 590.682 euros, una mica més de 250.000 per sota de l’import de sortida actual, però cap empresa constructora es va interessar per assumir la contracta al considerar que amb aquestes xifres tindria pèrdues en lloc de deixar algun benefici, com a conseqüència de l’encariment dels materials i, també, de les tarifes de transport.Aquest increment del preu de sortida té per objectiu fer la contracta atractiva per a les empreses constructores, cosa que, si es produís, permetria desencallar de manera definitiva el projecte i donar resposta a les reivindicacions dels veïns i les institucions de la zona.

La primera licitació de la rotonda contemplava un termini d’execució de cinc mesos, una estimació que permetria tenir les feines acabades abans de finalitzar el 2025.

Cinc nuclis habitats, un aeroport i 15.000 vehicles

El protestat encreuament de la carretera N-260 es troba en una zona en la qual el trànsit rodat té una intensitat elevada, entre altres causes per la presència als voltants de cinc nuclis de població com són els de Montferrer, Aravell, Bellestar, Castellbò i la urbanització Balcó del Pirineu, als quals se suma la proximitat de l’aeroport Andorra-la Seu, que té en aquesta intersecció el començament d’una de les seues vies d’accés. Al trànsit que generen aquests nuclis se’ls uneix la ubicació de l’encreuament entre Adrall i la Seu d’Urgell, amb la qual cosa hi passa tota la circulació entre el Pallars i l’Alt Urgell i entre la Noguera i aquesta comarca. Els mapes d’intensitat del trànsit del ministeri de Transports reflecteixen un augment de gairebé el 10% en el nombre de vehicles que passen diàriament per l’aforament més proper, ubicat a la Seu, i que en marcava 14.991 el 2022.