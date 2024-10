Troben un cotxe al canal a Alcoletge al buidar-lo

Imatge del vehicle a l’interior del canal al seu pas per Alcoletge. - GERARD HOYAS

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una persona va alertar ahir els Mossos i els Bombers després d’aparèixer un vehicle a l’interior del canal al seu pas per Alcoletge. Els serveis d’emergències van assenyalar que tenien constància que el cotxe es trobava en aquest lloc des de feia diversos mesos i es va donar l’avís per iniciar les tasques per treure’l a l’exterior. Val a recordar que Endesa, mitjançant la seua divisió d’energies renovables Enel Green Power, va iniciar el passat 7 d’octubre el buidatge periòdic dels canals de Balaguer i Térmens, a la Noguera, i de Lleida, al Segrià, amb l’objectiu de fer diversos treballs de manteniment i millora. Està previst que demà comenci també al canal de Seròs. L’actuació mantindrà secs els conductes durant 7 setmanes i comportarà la parada tècnica de les seues quatre centrals hidroelèctriques.