Rescatats aquesta temporada una quinzena de boletaires a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els experts auguraven una bona temporada de bolets gràcies a les últimes pluges caigudes a les comarques lleidatanes i els buscadors no s’han fet esperar. Una afluència que també ha provocat un augment dels serveis dels Bombers de la Generalitat per localitzar boletaires perduts o desorientats. Des de l’inici de la temporada, el mes de setembre, i fins ahir, s’han portat a terme un total de quinze rescats de boletaires a les comarques lleidatanes.

L’Alt Urgell és la que en concentra més, amb nou, que, al costat del Berguedà, acumulen la meitat dels rescats al col·lectiu en el conjunt de Catalunya. Fins ahir, la xifra es va elevar a 30. Després de l’Alt Urgell, se situa la Cerdanya, amb tres rescats, mentre que a l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà s’ha fet un rescat per comarca.

L’últim va tenir lloc dissabte a Montferrer i Castellbò, quan es va alertar que una persona havia sortit a plegar bolets i no havia tornat. Es van activar set dotacions terrestres dels Bombers, que van poder localitzar-lo en bon estat. Divendres, els efectius ja van rescatar un altre boletaire que s’havia desorientat a Abella de la Conca. Va ser el mateix afectat qui va alertar el 112.La bona campanya d’aquest any ha fer surar ceps de rècord al Pallars Sobirà, com és el cas d’un veí de Massalcoreig i una altra de Lleida, que van trobar bolets espectaculars que pesaven més d’un quilo.

Preparació, consulta del temps i un mòbil, bàsics per sortir

■ A l’inici de la temporada, els Bombers ja preveien un augment dels rescats d’aquest tipus. En aquest sentit, recorden que és necessària una preparació prèvia abans de sortir i que és imprescindible consultar la previsió meteorològica, portar l’equipament adequat, provisions, mapes i seguir els camins, i no anar per llocs no indicats, que podrien complicar les recerques. Així mateix, es recomana anar acompanyat i mantenir el contacte durant la sortida, portar un GPS per orientar-se i un telèfon mòbil per si es necessita demanar ajuda.