Espècies invasores com el silur guanyen pes al canal de Seròs

Endesa ha iniciat aquesta setmana els treballs de buidatge del canal de Seròs per fer-hi treballs de manteniment i millora, una actuació que es porta a terme cada dos anys i que també inclou el rescat de peixos autòctons. Precisament aquests treballs de rescat evidencien que cada vegada hi ha una major presència d'espècies invasores, sobretot de silur, ja que s'adapten millor a una aigua que any rere any és més calenta i presenta concentracions més baixes d'oxigen. D'espècies autòctones, destaca la presència del gobi, la bavosa de riu i la bagra, mentre que cada vegada és més difícil trobar-hi truites. A banda de peixos, durant el buidatge enguany també s'ha trobat un obús de la Guerra Civil que han retirat els Mossos d'Esquadra.

Els tècnics que aquests dies duen a terme el rescat de peixos autòctons al canal de Seròs constaten la presència creixent del silur. "Estem detectant, des de fa temps, que cada vegada n'hi ha més i més aigües amunt, mentre que abans els trobàvem als trams finals del canal", ha explicat Clara Companys, tècnica de medi ambient d'Eccus, l'empresa encarregada de fer els treballs. Per exemple, només aquest dimecres els tècnics van rescatar 70 silurs en el tram de Lleida a Albatàrrec.

Un dels possibles motius de la proliferació d'aquesta espècie, diu Companys, és que s'adapta millor a l'empitjorament general de les condicions de l'aigua, que presenta major temperatura i menys concentració d'oxigen. Altres espècies invasores que també s'han trobat al canal són l'albor i la lucioperca.

Les espècies autòctones rescatades s'alliberaran al riu Segre, mentre que, en el cas de les invasores, els exemplars grans es sacrificaran i els de mida petita es portaran al Centre de Fauna de Vallcalent per donar-los d'aliment als animals del centre.

Les tasques de rescat van començar dimecres i s'allargaran fins dissabte i abasten el canal entre la Presa de Lleida i el pantà d'Utxesa, un tram de 19,1 quilòmetres de longitud amb capacitat de transportar 60 m3/s.

Buidatge per fer manteniment de l'obra

Endesa buida periòdicament els canals de Ponent amb l'objectiu de realitzar-hi treballs de manteniment, que consisteixen en millorar el revestiment de formigó de les parets laterals i solera, i de la càmera de càrrega. També s'hi duen a terme reparacions puntuals de desperfectes que es puguin detectar durant la inspecció de l'obra.

Aquest buidatge es porta terme cada dos anys, aproximadament, tot i que ara en feia quatre que no es buidava. El motiu és la sequera, ha dit la tècnica d'obra civil a Endesa, Elisabet Buscallà, que ha explicat que fa dos anys es va optar per no treure l'aigua per no afectar els regadius i els nuclis urbans que s'abasteixen del canal.

A banda del canal de Seròs, aquest octubre Endesa també ha dut a terme el buidatge dels canals de Balaguer i Térmens, a la Noguera, i de Lleida, al Segrià.