El nou abocador de Tremp passa el primer filtre davant d'Urbanisme

El projecte d’ampliació de l’abocador de Fígols de Tremp va superar ahir el primer filtre de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran, que va emetre un informe preliminar a la consulta sobre l’avaluació ambiental del pla urbanístic necessari per poder executar-la.

Aquesta decisió, no obstant, és un aval preliminar que suposa la posada en marxa dels tràmits, encara que no determina a priori la decisió final d’Urbanisme sobre el projecte.“Es tracta d’una primera presa de posició” sobre un expedient que es troba al seu “estadi inicial”, van explicar fonts d’Urbanisme sobre el tràmit abordat ahir per la comissió.

El document, formalment denominat Informe Urbanístic i Territorial, se centra en l’encaix del projecte en les normatives de planejament vigents en l’àrea on es preveu la implantació.

En aquest cas, el pla especial urbanístic es refereix a les instal·lacions de tractament de residus municipals de les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, en el model de gestió de les quals preveu la Generalitat incloure canvis de pes.

Les seues previsions apunten que tant Aran com el Sobirà passarien a tractar al seu territori les escombraries orgàniques mentre que les procedents de l’Alta Ribagorça continuarien sent processades a l’abocador de Fígols de Tremp amb les del Jussà. Al contrari, la gestió de la fracció no reciclable, coneguda com a resta, seguiria concentrada a Tremp.

D’altra banda, el Pla Urbanístic Especial Autònom de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió es troba des d’ahir en fase d’informació pública, una situació en la qual estarà durant 45 dies hàbils (fins a començaments del mes de gener vinent), segons va informar la plataforma Pobles Vius.El projecte afecta els termes de la Sentiu de Sió, Bellcaire d’Urgell i Vallfogona de Balaguer.