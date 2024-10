Juncosa estrena oli, planta envasadora i imatge

La cooperativa agrícola de Sant Isidre de Juncosa va organitzar ahir una experiència gastronòmica, enoturística i musical que es va celebrar al molí, per presentar l’oli de collita primerenca i la inauguració de la planta envasadora de la cooperativa. L’acte també va servir per presentar la nova imatge de packaging Les Cabanes Taste of Earth.

Més de mig centenar de persones van assistir a l’acte que va comptar amb l’elaboració de tres tapes en les quals l’oli va ser el protagonista de la mà del xef del restaurant Espurna, Jesús Gimena. L’oli de Juncosa ha obtingut reconeixements internacionals per la qualitat superior del producte, distingit amb prop de 40 premis de tot el món.

D’altra banda, la Granadella va acollir la primera jornada de la fira de La Primera Premsada. Oli, art i gastronomia, que se celebra durant el cap de setmana i que obre el cicle de certàmens dedicats a l’oli d’oliva a Lleida. Ahir es va celebrar una jornada tècnica que va incloure una xarrada del meteoròleg Eloi Cordomí sobre el futur del clima a les Garrigues i la presentació del documental Terra Verge Extra, que explica la resiliència de la comarca i les perspectives de futur del sector de l’oli d’oliva verge extra. També es va celebrar un maridatge gastronòmic amb oli Degustus a càrrec del xef Xavier Benet.