La jutge retira el carnet a l'imputat per una col·lisió mortal a l'N-II a Lleida

Albert Guerrero Periodista Lleida

La magistrada del jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida ha prohibit conduir al conductor acusat de causar un accident mortal el passat 4 de maig a la carretera N-II al seu pas per Lleida i en el qual va morir una metge d’Alcarràs de 39 anys i els seus dos fills van resultar ferits, un d’ells de caràcter crític.

La jutge ha dictat aquesta setmana una interlocutòria en la qual adopta “la mesura cautelar d’intervenció del permís de conduir, la prohibició d’expedició de nous permisos de conduir i la prohibició de conduir vehicles a motor”. Igualment, li requereix que “s’abstingui de conduir sota l’apercebiment d’incórrer en un delicte de desobediència greu”. Aquesta mesura “tindrà vigència per tot el temps que duri la instrucció de la causa”.

El jutjat va prendre declaració al conductor com a investigat, que va admetre que havia begut alguna cervesa, segons van informar fonts judicials. Tanmateix, va negar que anés drogat i circulés a 150 quilòmetres per hora. Val a recordar que se l’investiga per un delicte d’homicidi per imprudència greu, tres delictes de lesions per imprudència greu, un delicte contra la seguretat viària per conducció sota els efectes d’alcohol i drogues i un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària. La Unitat d’Investigació de l’Àrea Regional de Trànsit a Ponent ha determinat que hi va haver diverses negligències: conduïa sota els efectes de l’alcohol i les drogues i circulava com a mínim a 147 quilòmetres per hora, en un tram limitat a 70 km/h, com va avançar SEGRE. Concretament, va donar un resultat d’1,53 g/l en sang (que equival a 0,76 mg/l en aire aspirat) en la prova d’alcoholèmia. En la prova de tòxics va donar positiu en benzoilecgonina, que és el principal metabòlit de la cocaïna. Quant a la conducció, els investigadors la tipifiquen de “temerària” i van determinar que circulava “en una forquilla d’entre 147 quilòmetres per hora i 168 km/h, 80 km/h per sobre del màxim permès a la via” en un tram de 70 km/h. El marit de la dona morta i els seus fills –que encara s’estan recuperant de les ferides– exerceixen l’acusació particular i estan representat per l’advocada Cristina Guilanyà.