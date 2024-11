La Fira de l’Oli Verd de Maials espera vendre 15.000 litres d'oli

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de cent expositors participen aquest cap de setmana en la XXVII edició de la Fira de l’Oli Verd de Maials organitzada per l’ajuntament i la Cooperativa del Camp Foment Maialenc amb la intenció d’implicar tot el teixit associatiu i empresarial del poble al voltant del seu producte estrella, l’oli d’oliva, del qual esperen vendre entre 10.000 i 15.000 litres. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, serà l’encarregat d’obrir el certamen dissabte i el president de la DO Garrigues, Enric Dalmau, de clausurar-lo. L’actor del programa Polònia de TV3 Cesc Casanoves serà investit Amic de l’Oli del 2024.

Segons el president de la cooperativa que comercialitza la marca Baró de Maials, Francesc Teixidó, les últimes pluges registrades a finals d’octubre i primers de novembre coincidint amb la dana que va arrasar municipis del País Valencià van dificultar els treballs de recollida d’olives, que es van reprendre fa deu o quinze dies a ple rendiment, per la qual cosa es preveu que es puguin elaborar entre 600.000 i 700.000 quilos d’oli. El preu de la garrafa de 5 litres oscil·larà entre els 40 i els 45 euros, tot i que encara està per estipular. Teixidó va indicar que, si el temps ho permet, esperen poder treballar a les finques fins a finals d’any i acabar la campanya de recollida al gener.

Dissabte la fira començarà amb un dinar popular al qual seguirà una visita per conèixer el procés d’elaboració de l’oli amb les autoritats. També es farà una visita guiada per la Vila Closa. A la tarda, es portarà a terme una conferència sobre la prevenció d’incendis i una altra sobre la promoció i digitalització de les empreses i comerços locals, a què seguirà una degustació de melmelades artesanals. Diumenge al matí es farà un acte d’investidura de l’Amic de l’Oli 2024 i a la tarda tindrà lloc una jornada per aprendre a degustar olis.