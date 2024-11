Un pagès de Torrebesses treu al mercat un oli cultivat amb música

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Anton Ortíz, pagès de Torrebesses, ha presentat aquest divendres l’oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música. Ho ha fet mitjançant la instal·lació d’uns altaveus a la finca, programats amb un fil musical i assegura que el procés ha tingut un resultat “molt beneficiós” pels arbres i que es nota amb la qualitat de l’oli que n’ha sortit. Es tracta d’una iniciativa pionera a les terres de Ponent que ha comptat amb una primera premsada feta el 14 d’octubre de la qual n’han resultat 1.000 botelles de mig litre d’oli verge extra ecològic que surten a la venda a un preu de 15 euros. Es dona la circumstància que la finca en qüestió era propietat del guitarrista clàssic Emili Pujol.

L’acte de presentació d’Ort Bell s’ha fet al castell de Torrebesses i ha comptat amb la participació de Josefina Aran Flix, catadora d’oli del panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’oliva de Catalunya del Departament d’Agricultura, i el mateix Ortíz, que ha remarcat que les plantes “senten la música tot i no tenir orelles” ja que el so és una ona física que viatja per l’aire i els arbres i les fulles la poden detectar. L’acte també ha comptat amb la cantautora de Tortosa, Montse Castellà, que ha interpretat un parell de cançons que habitualment han sonat al camp d’oliveres.

Josep Anton Ortiz és l’ideòleg d’aquest sistema i cada matí comprova que la música se senti entre les seves oliveres de Torrebesses. Si pot, incideix amb els sons que propsa l’artista Montse Castellà. Fa mesos que Ortiz deixa sonar la seva música a la plantació d’oliveres i assegura que els resultats “són ben visibles”. Castellà té diversos treballs al mercat, un dels darrers compta amb temes vinculats al cos i les emocions i es diu ‘Orgànic’. Està vinculat a les oliveres de Torrebesses i espera que l’oli pugui transmetre “la mateixa emoció” que ella quan composa les cançons. La finca era propietat del músic Emili Pujol i la va deixar en herència a la Fundació Aspros que atén persones amb discapacitat.

L’entitat l’ha arrendat a Ortiz que posant música a les oliveres hi vol oferir un oli diferent. En aquest sentit, assenyala que vol oferir un producte “solidari, ecològic i que tingui ànima”. Afegeix que a vegades la gent es pregunta quina música va bé a cada tipus de plantes i en aquest cas s’ha fet una adaptació de decibels al paisatge per fer que es tracti d’una opció que acompanyi i combini amb la natura.