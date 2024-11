Absolen l'acusat d'abusar de la germanastra a Almenar perquè no s'ha acreditat que ho fes quan ell era major d'edat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha absolt l'home acusat d'abusar sexualment de manera continuada de la seva germanastra menor d'edat a Almenar, al Segrià, perquè no ha quedat acreditat que els tocaments denunciats per la víctima es produïssin quan ell tenia 18 anys. La sentència dona credibilitat al relat que va explicar la noia, però recorda que ell ja va ser condemnat per aquests fets per un jutjat de menors, en una vista de conformitat. Durant el judici, el passat 12 de setembre, la Fiscalia va sol·licitar una condemna de 5 anys de presó i de 3 anys més de llibertat vigilada amb l'argument que l'acusat va persistir en el delicte quan ja era major d'edat. L'Audiència, però, ha conclòs que això no s'ha pogut demostrar i que l'ha d'absoldre.

A més, el tribunal també deixa sense efecte la mesura cautelar que des del maig del 2021 li prohibia apropar-se o comunicar-se amb la seva germanastra. Les costes processals del judici han estat declarades d'ofici.