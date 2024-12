“El regadiu serà prioritari en el pressupost del 2025”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, va dir que els pressupostos del 2025 mostraran “l’aposta clara del Govern pel regadiu, que serà prioritari, i per compensar els efectes adversos de la sequera”. Massot va inaugurar la jornada, titulada L’aigua (no) cau del cel: d’on ve, on va, on cau?, i va remarcar la necessitat d’“adaptar-nos de cara a les pròximes sequeres”.

Per la seua part, el president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Carlos Arrazola, va defensar que “no ens podem separar de l’estalvi d’aigua i la modernització” del reg. “Cada vegada hi haurà més escassetat si no ho evitem, i cal fer-ho amb els regants.”

La modernització del canal d’Urgell “ha de ser un fet” i els regants “tenen disposició” de fer-ho, va assenyalar.