Ferrocarrils reforça pendents a la línia de la Pobla de Segur

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) porta a terme obres d’estabilització de pendents de les boques dels túnels entre les estacions d’Àger i Cellers, a la línia de la Pobla. Els treballs, que preveuen una inversió de 815.400 euros, contemplen la instal·lació de barreres dinàmiques per prevenir els efectes de possibles despreniments a la zona perquè no afectin la via.

Les obres es van iniciar a l’octubre i està previst que finalitzin aquest mes. Els operaris treballen en dos punts diferents de vessant. A la zona de la Font de les Bagasses, on s’estan instal·lant tres antiallaus metàl·liques, i en un altre vessant a un quilòmetre de distància, on es col·loquen quatre barreres dinàmiques. L’objectiu d’FGC és assegurar la fiabilitat de la infraestructura i la puntualitat de les circulacions.

D’altra banda, els treballs per construir un túnel per a vianants inferior per traspassar la línia de tren a Térmens discorren amb normalitat després que el cap de setmana passat s’habilités un servei d’autobús substitutiu entre Balaguer i Lleida per instal·lar el pas inferior. Es va aixecar un tram de vies i es va col·locar l’estructura. El servei es va reprendre dilluns.