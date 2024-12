La neu cobreix tot el Pirineu de Lleida i deixa fins a 45 centímetres a Certascan

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El temporal que va començar dissabte ha tenyit de blanc tot el Pirineu lleidatà i part del Prepirineu, en cotes de 800 metres. La neu va deixar gruixos de fins a 45 centímetres a Certascan i també hi va haver fortes ventades, d'un màxim de 71 quilòmetres per hora a Alguaire. Les temperatures també van baixar de forma generalitzada.

La primera gran nevada de la tardor, que va començar dissabte i va continuar ahir durant tot el dia, ha tenyit de blanc el Pirineu lleidatà i part del Prepirineu, amb cotes de 800 metres. Al matí ja havia deixat gruixos de 16 centímetres a Vielha, però en alta muntanya es van arribar a superar els 45 a Certascan i els 30 a Baqueira-Beret. Les precipitacions van causar retencions en diverses carreteres i van obligar a mantenir el tall a la C-28 i a posar cadenes obligatòries en tres més. El temporal també va comportar una important baixada de les temperatures, amb mínimes de fins a 4,5 graus sota zero al Montsec d’Ares, així com fortes ratxes de vent. La més forta va ser de 71 quilòmetres per hora a Alguaire.

La zona amb més precipitacions, la Val d’Aran, va registrar una sensació tèrmica de fins a menys vuit graus. L’Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet) va emetre una alerta roja durant tot el dia a la zona per l’acumulació de neu, així com una altra de groga per ventades. Per la seua part, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va fixar un risc d’allaus de 3 sobre 5 a Aran i la franja nord del Sobirà.

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que avui continuarà nevant i que els gruixos augmentaran

Entre dissabte i ahir, els Bombers de la Generalitat van portar a terme prop de 70 actuacions a les comarques lleidatanes, la majoria per arbres caiguts, com ahir a Clua o la Vall de Cardós, o per perill de despreniments en façanes o teulades al Poal, Anglesola i Llívia. Així mateix, el mal temps va obligar la Paeria de Lleida a cancel·lar l’edició d’ahir del mercat de la Rambla.

Protecció Civil manté l’alerta del pla Neucat almenys fins a aquesta nit a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Sobirà, on es preveu que els gruixos augmentin progressivament i es podran acumular més de 30 centímetres en una cota de només 900 metres.

Rescatats dos atrapats per la neu a Alt Àneu

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir una parella que es va veure atrapada a la neu a Alt Àneu. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 15.37 hores quan dos excursionistes van avisar que avançaven cap a l’estany Gerber, però no podien continuar amb la marxa. Fins al lloc es va activar un helicòpter, efectius dels GRAE i un metge del SEM. Van localitzar la parella en bon estat i van ser traslladats fins a Esterri d’Àneu.Davant l’episodi de neu, els Bombers van recordar les recomanacions per a activitats a la muntanya, en què demanen extremar les precaucions, consultar les previsions meteorològiques abans de qualsevol sortida, utilitzar material adequat i portar sistemes de comunicació i orientació. Durant el cap de setmana, Protecció Civil també va alertar sobre el canvi de temps amb la baixada de temperatures i l’afectació per neu i fort vent.