Rutes turístiques a Torrebesses sobre la pedra seca i la producció de fruita seca

Torrebesses ha impulsat dos rutes turístiques teatralitzades aquest mes de gener que posen el focus en les construccions de pedra seca del municipi, la seua història i la seua relació amb la producció local de fruita seca. Aquestes accions formen part de la campanya 12 Mesos, 12 Paisatges de la Generalitat, en el marc de la Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Les rutes es faran els dissabtes 11 i 25 de gener de les 10.00 a 13.00 hores i inclouran una visita guiada i musicada per descobrir construccions de pedra seca i la zona monumental de la localitat. Es complementaran amb una degustació de fruita seca, oli i cervesa local. Les dos accions són gratuïtes i tenen places limitades. La campanya de la Generalitat preveu donar a conèixer cada mes la riquesa dels productes alimentaris, adaptant-se als canvis estacionals i ressaltant la diversitat d’aliments autòctons. El projecte promou la sostenibilitat alimentària i busca també reforçar la connexió entre el territori, la cultura i la gastronomia. Per la seua banda, l’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, va apuntar que el municipi s’ha sumat a aquesta iniciativa per explicar “la relació d’aquestes construccions tradicionals amb els productes del territori i revitalitzar el poble”, va dir.