Concentració parcel·lària per suprimir les últimes séquies

Infraestructures de la Generalitat ha iniciat els treballs per a la concentració parcel·lària de 1.700 hectàrees d’Almacelles que ara reguen a manta. La inversió per portar a terme els estudis dels terrenys, els cultius, la qualitat de les terres i la nova distribució topogràfica suposarà més de 838.000 euros, segons va explicar el president de la comunitat de regants, Lluís Arnó. Per començar aquests treballs han ratificat la concentració els propietaris del 75% de les terres per transformar. Aquestes 1.700 ha són de 190 partícips.

Aquesta superfície s’integra dins de la comunitat de regants d’Almacelles, que se subministra de l’Aragó i Catalunya. La reconversió és el pas previ per a la modernització del regadiu i passar del reg a manta a l’aspersió.

Segons Arnó, aquesta intervenció comportarà la supressió de la xarxa de séquies actual per canonades. Aquestes s’hauran d’anar instal·lant de forma progressiva per deixar el nou reg llest abans d’inutilitzar les conduccions a cel obert. Aquestes 1.700 ha formen part de les 4.400 de tot el regadiu d’Almacelles i les últimes que queden per modernitzar. En total són uns 460 propietaris de finques. La concentració comportarà l’agrupació de finques per tenir un reg amb menys conduccions, menys comptadors i molt més fàcil de gestionar que el sistema de séquies actual, a banda de comportar un important estalvi d’aigua. A més, Arnó compta que els treballs d’enginyeria i topografia podran estar llestos en uns tres anys. “Després s’haurà de començar a treballar de forma gradual per portar l’aigua a la finques, a mesura que es van suprimint els antics canals de reg, per no afectar en l’activitat agrícola.”

La modernització a Almacelles va començar fa més de 30 anys i aquestes 1.700 hectàrees són les que queden per transformar. Segons l’alcalde, Joan Bosch, “aquesta actuació servirà d’exemple per modernitzar altres regs de Lleida que estan pendents de fer aquesta mateixa reconversió”.