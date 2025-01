Pla contra el retard en el pagament d'ajuts de la Diputació

La corporació provincial aplicarà a partir del febrer, coincidint amb la incorporació del nou interventor, un pla de xoc per liquidar el pagament dels ajuts pendents als ens municipals. El president, Joan Talarn, demanarà a totes les àrees gestores un diagnòstic de la situació de la tramitació dels expedients que han acumulat retards en les liquidacions per agilitzar aquells que van entrar en un bucle burocràtic que alenteix les tramitacions dels altres expedients.

Fonts de la Diputació asseguren que la implementació del sistema de transferències ha estat un dels mecanismes per alliberar part d’aquesta càrrega administrativa i els avançaments també s’han confirmat com una eina útil per accelerar els pagaments. Per aquesta raó, amb el pressupost del 2025, que ha entrat en vigor aquesta setmana, s’han modificat les bases d’execució pressupostària, adaptant-les a la simplificació administrativa. Van afegir que la fiscalització de les justificacions del pla d’inversions locals, d’abans de les eleccions del 2019, “va generar un inexplicable tap burocràtic que ha alentit altres procediments”.

Després d’acabar el procés d’estabilització s’incorporaran 67 noves places a la plantilla

Per un altre costat, una altra de les mesures per incrementar les liquidacions serà la incorporació de més personal. Ja s’ha culminat el procés d’estabilització del personal interí i es preveu incorporar a la plantilla 67 places noves.