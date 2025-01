Demanen un altre bus des de Lleida a la tarda al deixar ara viatgers sense transport

L’últim autobús de la línia regular entre Lleida i Almacelles, que surt a les 21.00 hores de la capital del Segrià, deixa entre 15 i 20 usuaris d’aquesta localitat sense viatge al no tenir places per a tothom. “El Bus Exprés no compleix les expectatives i són molts i molt sovint els veïns d’Almacelles que es queden sense poder pujar al bus a Lleida per tornar a casa a la nit i han de buscar alternatives”, va explicar l’alcalde, Joan Bosch. Va afegir que des del consistori s’ha sol·licitat a l’ATM de Lleida un altre bus perquè es dobli aquest servei d’última hora i contractin un altre autobús.

Una altra de les alternatives passaria també per incorporar un altre servei entre les 19.30 hores i les 21.00 hores. Bosch va apuntar que al matí es repetia una situació similar amb el primer bus del dia i que finalment es va doblar el servei. “Hem de potenciar el transport públic i no es facilita la tornada a casa per falta de places. Alguna cosa falla”, va dir. En aquest sentit, el consistori s’ha afegit a la reivindicació perquè es restableixi la connexió ferroviària Binèfar-Lleida, per la qual es mobilitzen cada diumenge des d’una plataforma de Montsó, que també lluita per aconseguir millors horaris i freqüències. Bosch va apuntar que reobrir l’estació de trens com a baixador de la línia Lleida-Montsó “suposaria disposar d’una altra opció de transport públic”.

Volen recuperar la connexió ferroviària per guanyar més freqüències i reobrir l’estació com a baixador

Va afegir que es tracta d’una necessitat present i així els combois tornarien a parar a Almacelles, on ara passen de llarg. Tot i així, Adif ha portat a terme la restauració i la consolidació de l’edifici de l’estació de trens “per evitar-ne l’ensorrament”. Les obres es van fer abans de Nadal.