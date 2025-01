Reuneixen 2.300 firmes per exigir una farmàcia de guàrdia 24 hores

Veïns d’Almacelles i l’ajuntament han aconseguit reunir en poc més d’un mes unes 2.300 firmes per reclamar al col·legi de farmacèutics de Lleida un servei de farmàcia les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any a la localitat, dins de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) que integra Almacelles, Sucs, Raimat, Gimenells i el Pla de la Font. El col·lectiu vol recuperar els serveis de guàrdia suprimits durant la pandèmia.

La pèrdua d’aquest servei ha motivat les queixes veïnals ja que els usuaris es veuen obligats a desplaçar-se a Alguaire, Almenar, Alfarràs o Lleida en cas d’emergència. L’alcalde d’Almacelles, Joan Bosch, va explicar que des del col·legi de farmacèutics, es va defensar que l’atenció a Almacelles seria segons l’horari del Centre d’Atenció Primària (CAP), de les 8.00 hores a les 21.00 hores els feiners i de 9.00 a 21.00 hores, els caps de setmana, “però hem perdut el servei de nit”.

L’Àrea Bàsica de Salut d’Almacelles atén una població de 10.000 persones. Segons Bosch, si hi ha una urgència nocturna i expedeixen una recepta des del CAP, el pacient s’ha de desplaçar per buscar una farmàcia de guàrdia fora d’Almacelles. “És una necessitat per als veïns de la localitat i volem recuperar un servei que teníem al poble. Des de la covid vam guanyar una farmàcia i vam perdre l’atenció en horari nocturn”, va dir. El consistori ha fet arribar les 2.300 firmes al col·legi de farmacèutics per exigir que es restableixi el servei de nit atenent les necessitats de la localitat i de l’ABS.

Així mateix, va assegurar que no s’ha tingut en compte que els pobles que integren aquest àrea bàsica estan a 16 i 27 quilòmetres de Lleida. “No pararem fins a recuperar un servei que teníem i que és necessari per a tothom”, va dir.

A més a més, va afegir que una localitat com Almacelles amb poc més de 7.000 veïns no pot estar sense un servei de farmàcia les 24 hores del dia havent-hi tres oficines en actiu al poble.