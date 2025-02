Dos empreses de Lleida per mantenir l'Eix Transversal

Imatge d’arxiu de l’Eix Transversal al seu pas per la Segarra. - X.S.

Les constructores lleidatanes Sorigué i Romero Polo es faran càrrec a partir d’aquest mes del manteniment de l’Eix Transversal (C-25), dins d’una unió temporal d’empreses (UTE) que inclou també les firmes barcelonines Rubau i Acisa. La Generalitat els ha adjudicat la conservació dels 153 quilòmetres d’autovia entre Cervera i Caldes de Malavella fins al febrer del 2029 per 46 milions d’euros.

Aquesta UTE farà servir un equip de 52 persones per a la conservació de l’Eix Transversal, que inclou el manteniment del paviment, túnels, ponts i altres infraestructures vinculades a l’autovia, per la qual circulen 16.000 vehicles al dia. Substituirà l’UTE Eix Transversal 2023, integrada per la constructora lleidatana MJ Gruas i les empreses Imesapi, Etra-Bonal i Amsa. La Generalitat la va contractar fa dos anys amb caràcter d’emergència fins a poder contractar aquest servei de forma definitiva.

A finals del 2022, la Generalitat va pagar a la firma Cedinsa més de 480 milions per rescatar la concessió de l’Eix Transversal i va posar en marxa el concurs per al seu manteniment. Va rebre set ofertes, però l’adjudicació es va prolongar durant gairebé dos anys, a causa de nombrosos recursos dels licitadors que no van guanyar i que van mantenir en suspens la contractació fins al mes de desembre passat.