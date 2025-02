Un helicòpter del SEM tindrà base a Lleida per suplir el que falta a Tremp

Un helicòpter medicalitzat del SEM tindrà a partir d'avui la base a Lleida de forma temporal, fins que pugui tornar a Tremp el que es va desplaçar fa dos setmanes a Sabadell. Així ho va anunciar la Generalitat, mentre alcaldes i regidors del Pirineu es van concentrar a la capital del Pallars Jussà per exigir aquest transport d'emergència.

El parc de Bombers de Lleida serà a partir d’avui la base d’un helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). L’acollirà de forma temporal, fins que pugui tornar a Tremp l’aparell desplaçat a Sabadell des de fa dos setmanes. La Generalitat ha reorganitzat el transport aeri d’emergències per assegurar aquest servei mentre li falta una de les quatre aeronaus que el presten en el conjunt de Catalunya.

Ho va anunciar ahir, en una jornada en què alcaldes, regidors i diputats del Pirineu es van concentrar a la capital del Pallars Jussà per reclamar la tornada de l’helicòpter (vegeu el desglossament).

La Generalitat va explicar que ha recorregut al personal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per portar a terme juntament amb el SEM una “reubicació estratègica” dels tres helicòpters medicalitzats, perquè “arribin a qualsevol punt del territori en una franja d’entre 30 i 40 minuts”. Mentre que un anirà a Lleida, els altres dos seran a l’hospital Parc Taulí, a Sabadell, i l’hospital Josep Trueta, a Girona. Quedarà buida la base de Móra d’Ebre, a Tarragona. El Govern va recalcar que “l’atenció d’emergències està garantida les 24 hores del dia a tot el territori”.

Cap al migdia d’ahir, personal del SEM va comunicar a alcaldes i regidors del Pirineu que l’helicòpter desplaçat a Sabadell tornaria Tremp el dia 5 de febrer, però tornaria a anar-se’n dos dies després. Tanmateix, la reorganització del transport aeri d’emergències que la Generalitat va anunciar hores després va enterrar aquesta previsió.

Es desconeix encara quan tornarà a estar en servei l’helicòpter aturat. L’empresa concessionària del servei, Eliance, el va retirar fa dos setmanes de la base de Sabadell per efectuar tasques de manteniment sense substituir-lo per un altre, la qual cosa va portar a traslladar fins allà el de Tremp.

La Generalitat va insistir ahir que la firma incompleix l’obligació, establerta per contracte, de mantenir en funcionament quatre aeronaus medicalitzades en el conjunt de Catalunya. Aquesta infracció li suposa sancions diàries, que dilluns passat van superar ja els 700.000 euros.

Concentració d’edils i reunió amb el SEM

Una trentena d’alcaldes i regidors dels Pallars es van concentrar ahir a Tremp per reclamar el retorn a aquesta localitat de l’helicòpter medicalitzat del SEM. Van argumentar que dona servei a tot el Pirineu i que és necessari en un territori de muntanya amb població dispersa i nuclis de difícil accés per carretera. “L’helicòpter és vida”, van afirmar.Van reclamar que les sancions a la concessionària s’inverteixin a les comarques pirinenques. La concentració i la lectura d’un manifest va precedir una reunió amb personal del SEM. Aquests van exposar que els helicòpters no es limiten a cobrir àrees aïllades, sinó que presten assistència de forma coordinada a tot Catalunya, amb la qual cosa continuaran atenent emergències al Pirineu. Fonts del Govern van puntualitzar que l’helicòpter de Sabadell no dona servei a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Reforç a les ambulàncies i helicòpter del GRAF a la Seu

Davant de l’absència de l’helicòpter a la base de Tremp, el SEM va assignar el metge i la infermera que el tripulaven a ambulàncies de la capital del Pallars Jussà i la Pobla de Segur. Fonts d’aquest organisme van recordar, en aquest sentit, que l’helicòpter desplaçat a Sabadell pot continuar atenent emergències al Pirineu, al disposar de prou autonomia per fer el viatge sense proveir-se. Així mateix, van recordar que el GRAF té el seu propi helicòpter medicalitzat a la Seu. Val a recordar que les quatre bases dels helicòpters del SEM estan a Tremp, Sabadell, Girona i Móra d’Ebre, una a cada província.