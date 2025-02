Aficionats als monocicles es donen cita a l'Albi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Albi és aquest cap de setmana escenari d’un singular encontre d’aficionats als monocicles. L’esdeveniment, organitzat per Damià Farré, veí del poble, ha reunit una quinzena de participants d’aquesta modalitat esportiva, principalment procedents de diverses zones de Navarra, la Rioja o el País Basc i també de Catalunya. La trobada, de caràcter no competitiu, va començar ahir amb una ruta de descens d’uns tres quilòmetres des de l’ermita de Sant Joan, a Montblanc.

En aquest cas, es va practicar la modalitat de monocicle de muntanya, en un recorregut que incloïa diversos trams tècnics i exigents per als participants. A la tarda, l’activitat es va traslladar al pavelló de l’Albi, on es va portar a terme una exhibició d’habilitats, amb jocs i un taller d’iniciació obert al públic i una jornada de trial en què s’havia de superar obstacles construïts amb palets de fusta al mateix pavelló. Aquesta sessió va permetre als assistents conèixer de prop aquesta disciplina i fins i tot provar el monocicle per primera vegada.

L’encontre segueix avui amb una nova ruta de muntanya, aquesta vegada per la zona de Prades, on els participants podran disfrutar d’un entorn privilegiat per a la pràctica del monociclisme en terreny natural.