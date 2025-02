Suports a la gestió de purins de Tracjusa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada de conferències que va organitzar dijous passat l’ajuntament de Juneda al Teatre Foment per analitzar els reptes i el futur del tractament de purins va servir també perquè una vintena d’alcaldes i regidors de les Garrigues i comarques veïnes que van assistir a l’acte mostressin el seu suport al model de gestió de purins de Tracjusa. Així ho va apuntar l’empresa en un comunicat.

La jornada tècnica va incloure una conferència de Mònica Jiménez, gerent de la cooperativa GAP. Aquesta societat és titular de la planta de Tracjusa juntament amb l’empresa lleidatana Griñó. Jiménez va exposar el projecte de Nova Tracjusa, ja autoritzat per la Generalitat i pendent únicament de la llicència municipal per poder iniciar aquest any les obres. Va destacar que compleix la normativa i ha rebut informes favorables de les diferents conselleries de la Generalitat, i va assegurar que el procés que incorporarà per obtenir gas a partir de residus no representa cap risc per a la salut de les persones ni del territori. La preocupació davant de possibles emissions contaminants és un dels principals motius de l’oposició a aquest projecte.

En aquest sentit, Jiménez va assegurar que Nova Tracjusa suposarà una notable disminució de les emissions respecte a l’actual planta d’assecatge de purins de Juneda. La nova instal·lació haurà de substituir el gas natural que es fa servir per a aquesta finalitat per un altre d’obtingut mitjançant la gasificació de residus.

Aquesta jornada sobre el futur de la gestió dels purins va tenir lloc mentre creixen les mobilitzacions a les Garrigues per provar de frenar Nova Tracjusa. Un exemple és la consulta ciutadana sobre aquest projecte que l’ajuntament de les Borges Blanques, contrari a aquesta instal·lació, vol organitzar a la capital de les Garrigues.