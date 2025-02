Alguaire ha iniciat la demolició controlada d'un habitatge a la Mata de Pinyana per perill de col·lapse

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alguaire va iniciar ahir, a través de l’empresa Biosca, la demolició controlada d’un habitatge deshabitat a la Mata de Pinyana que amenaçava de ruïna imminent. A conseqüència dels treballs, un matrimoni que resideix a la casa limítrofa ha hagut de ser desallotjat per evitar riscos per la proximitat dels treballs.

L’alcalde, Joan Guillaumet, va explicar que, després d’una reunió ahir amb els serveis tècnics, s’ha determinat que els veïns desallotjats podrien tornar a habitar a la casa veïna si després de la demolició de la primera, al número 49 del carrer de l’Església, es constata que no hi ha riscos per a l’habitabilitat.

El consistori va ser alertat del perill de la casa en ruïnes, les parets de la qual s’han bombat i tenen esquerdes de consideració. El consistori ha provat sense èxit localitzar els propietaris de l’immoble o els seus hereus i ha hagut de procedir a enderrocar-la de forma subsidiària.

Guillaumet va explicar que ahir va començar a desmuntar-se la teulada de forma pràcticament manual, la qual cosa redueix el perill que la casa veïna quedi danyada. Inicialment es temia que calgués apuntalar l’edifici habitat, una cosa que finalment es podria evitar.

L’alcalde va remarcar també que l’ajuntament ha iniciat un cens d’immobles habitats i deshabitats i va apuntar al problema que sotja nombrosos nuclis urbans de pobles de Lleida, on una part del parc d’habitatges està envellit.

En el cas de la Mata de Pinyana, és un barri allunyat del centre d’Alguaire construït entorn de la fàbrica cotonera al segle XIX. Actualment, segons dades de la Generalitat de Catalunya, hi ha més d’un centenar de persones censades.