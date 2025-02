Viatgers del Bus Exprés, sense plaça al suprimir-se un dels tres autocars

El Bus Exprés deixa cada matí sense poder pujar veïns de Torrefarrera, majoritàriament estudiants i treballadors, que esperen a la parada per viatjar a Lleida. No poden pujar perquè no queden seients lliures. Així ho van explicar l’ajuntament i diversos usuaris, que van indicar que això passa des de l’inici d’aquest any, quan es va suprimir un dels tres autocars que cobreixen aquesta línia, que comunica Alfarràs i la capital del Segrià a través de la carretera N-230.

Ahir al matí, tres joves que esperaven per agafar el bus Exprés a Lleida a les 7.23 hores van veure passar els dos autocars que arriben a aquesta hora sense poder pujar-hi a l’anar plens. És una situació que es repeteix diàriament i ha provocat nombroses queixes entre els usuaris. L’alcalde, Jordi Latorre, va explicar que l’ajuntament ha reclamat a la Generalitat, titular del servei, que restitueixi el tercer bus que servia com a reforç entre Rosselló i Lleida en hores punta al matí, quan nombrosos estudiants i treballadors l’agafen per anar a la capital del Segrià.

Cada vegada més usuaris recorren a cotxes privats davant la incertesa sobre si podran pujar al bus

Latorre va explicar que aquesta mateixa situació es va donar el mes de setembre passat, a l’inici del curs escolar, i que la Generalitat la va solucionar al cap de pocs dies, posant un tercer bus de reforç en aquesta línia. Tanmateix, aquest últim vehicle va deixar de circular després de les vacances de Nadal. “Cada vegada més veïns renuncien a utilitzar-lo i viatgen amb cotxe al no saber si podran aconseguir seient o no”, va apuntar l’alcalde. D’aquesta incertesa en dona testimoni Marisol Sancho, veïna de Torrefarrera. “La meua filla estudia a la UdL i de vegades no pot pujar al bus, així que he de portar-la amb cotxe i arribar tard a la feina”, explica. “Anem amb el temor de si podrem utilitzar-lo o, no tant en dies feiners com en alguns caps de setmana”, va apuntar.

“Seria un mitjà de transport ideal si tinguéssim la certesa que podrem utilitzar-lo”, va afirmar una altra veïna de Torrefarrera, Gemma Fierro. Els seus dos fills estudien també a Lleida i a vegades no poden pujar als busos que passen a les 7.23. Va explicar que, quan això passa, alguns cops s’organitzen per portar-los amb cotxe, tot i que “és només una situació puntual”. “Les freqüències del bus i els horaris són bons, l’únic problema és que no hi ha prou places”, va recalcar. Val a recordar que també Almacelles denuncia una situació similar (vegeu el desglossament).

Queixes també per falta de places entre Lleida i Almacelles

L’ajuntament d’Almacelles reclama també des de fa setmanes a la Generalitat un altre vehicle de reforç per al Bus Exprés que connecta aquest municipi amb la ciutat de Lleida. L’últim autocar d’aquesta línia, que surt a les 21.00 hores de la capital del Segrià, deixa entre 15 i 20 usuaris d’aquesta localitat sense poder pujar no haver-hi prou places per a tothom. L’alcalde, Joan Bosch, va explicar que la situació no ha millorat des d’aleshores i va afirmar que el consistori continua reivindicant davant del Govern aquesta millora en el transport públic. Per a això plantegen doblar els busos des de Lleida a última hora, o bé incorporar una altra freqüència entre les 19.30 i les 21.00 hores.Val a recordar que aquest municipi s’ha afegit a la reivindicació perquè es restableixi la connexió ferroviària Binèfar-Lleida i es reobri com a baixador l’estació ferroviària d’Almacelles, clausurada des de fa anys.