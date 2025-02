Aitona es prepara per a la campanya turística de la floració amb activitats úniques i una experiència immersiva

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Aitona es prepara per rebre milers de visitants durant la campanya turística de la floració dels arbres fruiters, que tindrà lloc del 6 al 23 de març. Sota el lema "El rosa, la història d’Aitona", s’espera mantenir la xifra de 20.000 visitants a la qual es va arribar l’any passat.

Un dels principals atractius serà la iniciativa "Aitona, un somni en rosa", que oferirà als visitants una experiència nocturna única entre presseguers florits il·luminats, acompanyada de música de fons i una degustació de cava i productes locals. Segons ha explicat l’alcaldessa, Rosa Pujol, les visites als camps en flor, d’una hora i mitja de durada, es mantenen com l’activitat estrella del programa.

Activitats innovadores per a tots els públics

A més de les visites als camps en flor, Aitona ha preparat una sèrie d’activitats innovadores per satisfer els gustos de tots els visitants. Una de les propostes més originals és "Doga", que convida els assistents a realitzar una caminada amb el seu gos i compartir moments de relaxació amb l’animal, incloent jocs d’olfacte i detecció.

Según Lídia Miralles, educadora canina, l’activitat està dissenyada per "connectar d’una manera més profunda amb el nostre animal" i inclou "massatges, figures de ioga per a la persona i una relaxació conjunta." Aquesta iniciativa és perfecta per a aquells que desitgin disfrutar de la bellesa de la floració en companyia dels seus fidels companys de quatre potes.

Per als amants del vi, Aitona ha organitzat tastos a cegues amb degustació de cinc vins del reconegut celler Raimat els dies 8 i 22 de març. A més, el dia 15 de març es durà a terme un maridatge de vins amb sabors locals cap al tard, una experiència gastronòmica única que combina la bellesa de la floració amb els millors caldos de la regió.

Gastronomia local i esdeveniments destacats

Durant els caps de setmana, els visitants podran disfrutar d’una experiència gastronòmica amb una degustació de vermut ecològic acompanyat de nous, formatge, secallona i bastonets de proximitat. Aquesta proposta permet als assistents submergir-se en els sabors tradicionals de la zona mentre gaudeixen de l’espectacular vista dels camps en flor.

La programació de la campanya turística de la floració es completa amb dos esdeveniments destacats. D’una banda, la "Festassa del Fruiturisme", que se celebrarà l’1 de març, i per un altre, la 13a Caminada popular, que tindrà lloc el 9 de març. Ambdós esdeveniments són una oportunitat perfecta per a disfrutar de la naturalesa i la cultura local en un ambient festiu i acollidor.