Almenar celebrarà la seua primera fira de Playmobil i la 6a edició de la Gala EDA

La diputació de Lleida va acollir ahir la presentació de la primera fira de Playmobil d’Almenar, juntament amb la 6a edició de la Gala Elèctrica d’Almenar. La fira de Playmobil, organitzada per l’ajuntament d’Almenar i l’entitat PlayChic, se celebrarà el 22 i 23 de febrer i comptarà amb l’exposició de fins a 25 diorames, un taller infantil de com crear un diorama, espais per dibuixar i pintar i finalment un joc basat a buscar un Playmobil.

Sílvia Caravaca, la presidenta de l’associació PlayChic, va assenyalar que “és una fira dedicada als més joves” i la recaptació d’entrades es destinarà a l’associació contra el càncer infantil AFANOC.

També es va presentar la 6a edició de la Gala de premis EDA que tindrà lloc el dia 22 de febrer, comptarà amb l’assistència d’unes 250 persones i té com a objectiu reconèixer el treball dels veïns del municipi en àmbits com l’agricultura, l’alimentació, l’urbanisme o la cultura. L’alcaldessa, Teresa Malla, va afirmar que “la celebració de la gala accentua el potencial que té Almenar” ’i segons Santi Cornet, gerent d’EDA, “és l’únic municipi de Catalunya amb una comercialitzadora municipal”.