L’ajuntament de Puigverd de Lleida vol fer marxa enrere en la compra d’un edifici, que l’anterior alcalde, Josep Solsona, va adquirir per decret el maig del 2024, poc abans de la moció de censura que el va destituir l’1 de juliol. És un antic bar en desús als afores del poble que l’exprimer edil va adquirir per 90.000 euros, un preu que l’actual govern local considera excessiu. Per aquesta raó, ha iniciat un procediment de declaració de lesivitat per intentar revertir la compravenda.

El decret justifica la compra de l’edifici per a activitats per a joves. El fet que el preu no superés el 10% dels recursos de l’ajuntament va permetre comprar-lo sense acord de ple, en 7 terminis de 12.857 euros al mes que el consistori no ha pagat. Solsona va dir que va procedir així per agilitzar la compra, que el preu es va basar en una taxació i que la partida per fer-ho era al pressupost. Per la seua part, la propietat de l’immoble ha interposat al·legacions en les quals defensa que la venda es va ajustar a dret.

Ajuts perduts i obres per pagar

n Puigverd de Lleida haurà de tornar 150.000 euros del PUOSC que va cobrar per avançar per a obres a la xarxa d’aigua i la plaça del Centre Cívic. Així ho va explicar el consistori, que va indicar que això és perquè els treballs no es van justificar dins del termini. Per fer front a aquesta devolució, en obres a les piscines que no rebran ajuts i factures del 2024, s’ha contractat un crèdit de 420.000 euros. El govern local atribueix la situació a Solsona, i aquest addueix que ell ja no era alcalde quan van expirar els terminis.