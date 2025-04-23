SEGRE

Dos detinguts per robar deu corders d'una granja d'Alcarràs

Els lladres van carregar els animals en un turisme i van ser localitzats pels Mossos i la Policia Local a Torrefarrera

MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Alcarràs han detingut dos homes, de 47 i 22 anys, acusats de robar deu corders valorats en més de 2.000 euros d'una granja d'Alcarràs, al Segrià. 

El robatori es va produir dijous passat a la nit quan els dos lladres van accedir a l'explotació agrícola, van carregar els animals en un turisme i van fugir. Arran de la denúncia, els Mossos van identificar el turisme implicat i cap a les 6.30 d'aquest dimarts el van localitzar quan circulava per l'N-230, al terme municipal de Torrefarrera. 

Els agents van detenir el conductor, per la seva presumpta participació en el furt, i hores més tard van localitzar i detenir la persona que l’acompanyava quan es va produir el robatori.

Els detinguts passaran pròximament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida acusats d'un suposat delicte de furt.

