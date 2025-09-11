De granja de pollastres a espai empresarial
Inversió de 340.000 € per oferir oficines i locals a emprenedors
Una antiga granja de pollastres es convertirà en un espai empresarial a Torrebesses que oferirà a empresaris i emprenedors un lloc on tenir les oficines, tallers a petita escala i dependències per desenvolupar activitats com consultes de fisioteràpia, podologia o fer repassos educatius, entre d’altres. Segons l’alcalde, Mario Urrea, aquest edifici, adquirit a un particular, haurà de donar serveis a tots els veïns i veïnes que tenen una idea de negoci i la volen desenvolupar.
Les obres es liciten per més de 340.000 euros i hauran d’adjudicar-se a finals d’aquest mes, segons la previsió del consistori. L’edifici té una planta baixa i dos pisos i la intenció és que aculli una sala de coworking d’uns 60 metres quadrats. Té una superfície d’uns 600 metres quadrats per a una quinzena d’empreses, va explicar Urrea. A més, també acollirà un magatzem.
Els treballs se centraran en la reparació de la teulada, les bigues de l’edifici i la instal·lació d’un nou accés. Es preveu actuar en els fonaments, on es faran diferents proves per garantir la seguretat i saber si cal algun tipus de reforç. També es faran noves estructures, parets de càrrega i s’habilitarà espai per a un ascensor. A més s’actuarà a la teulada, on se suprimiran totes les peces de fibrociment, tal com estableix la normativa estatal al tractar-se d’un component altament contaminant i perjudicial per a la salut. Així mateix, es facilitarà l’accés suprimint les barreres arquitectòniques que hi ha en l’actualitat. L’objectiu és habilitar espais diàfans on poder distribuir diverses oficines.
A punt el març del 2026
La creació del centre empresarial es finançarà amb diners procedents dels Fons de Transició Nuclear, que beneficia els municipis pròxims a la central nuclear d’Ascó. Al principi les obres havien d’estar llestes el desembre d’aquest any, “però serà impossible”, va remarcar l’alcalde. “Hem aconseguit allargar el termini fins al juny del 2026, encara que la nostra intenció és acabar les obres el març de l’any que ve”, va dir Urrea.