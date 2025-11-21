Protecció Civil fa un simulacre d'accident aeri a l'aeroport d'Alguaire amb morts i ferits
L'exercici ha recreat la col·lisió entre un avió de passatgers i una avioneta de formació, amb un balanç fictici de tres morts i diversos ferits
Protecció Civil i Aeroports de la Generalitat han dut a terme aquest divendres un simulacre d'accident aeri a l'aeroport de Lleida-Alguaire. L'exercici ha recreat una col·lisió entre un avió de passatgers i una avioneta de formació que opera habitualment a la plataforma, resultant en un balanç fictici de tres morts i diversos ferits de diferent gravetat.
El dispositiu ha comptat amb la participació de 18 figurants i un centenar de professionals dels serveis d'emergències, incloent-hi efectius dels Bombers, els Mossos d'Esquadra, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil d'Aragó i la Guàrdia Civil. Aquestes pràctiques formen part d'un programa biennal d'entrenament obligatori per a la infraestructura aeroportuària lleidatana.
La sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha valorat l'exercici com a "molt profitós" perquè ha permès posar a prova tots els operatius a l'aeroport. Un dels aspectes més destacats ha estat la gestió d'una discrepància en el recompte de passatgers: mentre el registre indicava 19 persones a bord, els serveis d'emergència només en van localitzar 18. Aquesta situació imprevista ha obligat els responsables del dispositiu a prendre decisions específiques durant la intervenció.
Quinze anys d'operativa i vuit simulacres
El director de l'aeroport de Lleida-Alguaire, Xavier Gómez, ha explicat que la normativa exigeix la realització d'aquests simulacres generals cada dos anys. Des que la infraestructura va iniciar la seva activitat fa 15 anys, l'any 2010, s'han organitzat un total de vuit exercicis d'aquestes característiques.
El simulacre d'avui ha mobilitzat més d'un centenar de persones entre professionals i voluntaris figurants, consolidant aquestes pràctiques com una eina fonamental per garantir la preparació dels equips d'emergència davant possibles incidents reals a l'aeroport lleidatà.