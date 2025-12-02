Alcarràs, el quart municipi gran de Catalunya que més va créixer l'últim any
Segons dades de l'INE, la localitat del Segrià ha incrementat un 3,3% la seva població, assolint els 10.556 habitants en el darrer cens de l'1 de gener de 2025
Alcarràs és el quart municipi català de més de 10.000 habitants que més ha crescut durant el 2024, segons revelen les dades del darrer cens municipal elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb dades fins a l'1 de gener de 2025. La localitat del Segrià ha experimentat un notable increment del 3,3% en la seva població, arribant als 10.556 habitants.
Lleida, per la seua banda, també incrementa la seua població: un 1,7%, arribant als 147.369 habitants, i continuant a la 6a posició de ciutats catalanes més poblades, darrere només de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa i Sabadell.
El rànquing de creixement poblacional entre els municipis catalans de més de 10.000 habitants està encapçalat per Cunit (Baix Penedès), que ha registrat un augment del 3,5%, superant per primera vegada la barrera dels 16.000 veïns; l'Hospitalet de Llobregat, que ha guanyat gairebé 10.000 persones durant el darrer any, situant la seva població total en 292.161 habitants, amb un increment percentual del 3,49%; i en tercer lloc, Mont-roig del Camp (Baix Camp), que ja compta amb més de 14.500 residents.
Creixement generalitzat a la majoria de municipis
El fenomen de l'augment poblacional no és exclusiu d'Alcarràs. Segons l'INE, la població ha crescut en 617 municipis catalans durant el 2024 (l'any anterior ho va fer en 620). Els increments més extrems, que poden arribar fins al 12%, es donen en localitats molt petites com la Vajol (Alt Empordà) o Sant Pere Sallavinera (Anoia), on l'arribada d'uns pocs veïns té un gran impacte percentual en el total d'habitants.
Barcelona, com a capital catalana, ha experimentat un creixement de l'1,6% durant el 2024, guanyant 27.039 habitants i superant els 1,7 milions de residents. Altres grans ciutats que han vist augmentar significativament la seva població són Sabadell, que ara té 223.589 habitants (+1,3%), Terrassa, que arriba als 232.676 (1,9% més) i Badalona, que se situa en 230.642 habitants (+1,92%).
Sant Cugat, excepció entre les grans ciutats
Entre els 24 municipis més poblats de Catalunya, Sant Cugat del Vallès representa l'única excepció a la tendència general de creixement. La localitat vallesana ha perdut gairebé 700 veïns durant el 2024 (-0,7%), situant la seva població actual en 97.959 habitants. Altres municipis que han vist disminuir la seva població són Lloret de Mar i Cardedeu, aquest darrer després d'un període d'anys amb creixement continuat.
Catalunya supera els 8,12 milions d'habitants
L'augment generalitzat en dos terços dels municipis catalans ha impulsat el creixement de la població total del país durant el darrer any. Segons el mateix cens de l'INE, el creixement global ha estat gairebé idèntic al de l'any anterior (un 1,4%), situant el nombre d'habitants de Catalunya en 8,12 milions a data 1 de gener de 2025.
Retrocés demogràfic als municipis més petits
Malgrat la tendència general positiva, la població ha disminuït en 301 municipis catalans. Tanmateix, només un centenar d'aquestes localitats ha perdut més d'un 2% dels seus residents, i es tracta majoritàriament de poblacions de menys de 1.000 habitants. Casos com Madremanya (Gironès), Ciutadilla (Urgell), Farrera (Pallars Sobirà) o Gisclareny (Berguedà) il·lustren aquesta realitat. El cas més extrem és Sobremunt (Lluçanès), que ha perdut gairebé un 12% dels seus habitants, passant de 101 veïns el 2024 a només 89 a principis de 2025.
Quant als municipis menys poblats de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) continua ocupant la darrera posició amb només 25 habitants (un més que l'any anterior). El segueixen en aquesta classificació Gisclareny (28 veïns), la Febró (Baix Camp, 35), Cava (Alt Urgell, 38) i Forès (Conca de Barberà, 39).