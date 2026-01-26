Denuncien a l'Ajuntament d'Alcarràs i a la Conselleria de Cultura per l'estat de la casa d'estiueig del president Macià
La iniciativa popular Salvem Cal Macià creu que està en un estat "ruïnós" i els atribueix delictes contra el patrimoni i de prevaricació
La Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha presentat aquest dilluns al matí una denúncia davant la Fiscalia de Lleida contra la Conselleria de Cultura i l'Ajuntament d'Alcarràs perquè creuen que no van protegir la casa familiar del president Francesc Macià. El col·lectiu atribueix a les dues institucions un suposat delicte contra el patrimoni i un altre de prevaricació per incomplir, "deliberadament", amb les obligacions de la Llei de Patrimoni Cultural Català. Segons la iniciativa, l'administració coneix "amb escreix" l'avançat estat de ruïna actual de la casa, una situació que es deu, assegura, "a la seva pròpia negligència i irresponsabilitat" a l'hora de protegir-la.
"Amb aquest pas posem en coneixement de la fiscalia tota la informació disponible, per tal que investigui si les nostres sospites són certes i les dues administracions han delinquit contra el patrimoni cultural català", asseguren des de la iniciativa popular.
A més, Salvem Cal Macià afirma que els últims 9 anys "hem exhaurit totes les vies de diàleg possibles, hem fet pedagogia, hem donat temps i marge a tots els governs municipals i autonòmics que s'han anat succeint i hem tingut més paciència que Sant Job".
"Som en situació límit i l'estat de la casa no permet més dilacions, enganys o noves excuses. Ara serà als jutjats on es decidirà si en aquest país actuar deliberadament contra el patrimoni històric, arquitectònic i nacional surt gratis o, en canvi, té responsables i és punible", afegeixen.
Salvem Cal Macià considera que "existeix una clara connivència de l'Ajuntament d'Alcarràs amb la propietat de la casa en el seu afany per derruir-la i eliminar aquest element protegit i, que, la Generalitat, com a mínim, fa anys que permet que passi".
El juliol de l'any passat el Govern va fer pública la declaració de la casa d'estiueig del president Francesc Macià a Vallmanya, a Alcarràs, com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de lloc històric.