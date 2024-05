Escalfaran l'aigua de la piscina de Sant Llorenç de Morunys amb plaques solars

Sant Llorenç de Morunys ha donat llum verda al projecte per instal·lar plaques solars a la piscina municipal per escalfar l’aigua, canviar l’enllumenat del camp de futbol i la il·luminació de la pista poliesportiva. L’alcalde, Francesc Riu, va explicar que l’objectiu és millorar l’eficiència energètica. La ubicació de Sant Llorenç fa que l’aigua de la piscina sigui molt freda fins i tot a l’estiu i l’ajuntament l’escalfa des de fa anys amb altres sistemes. Els treballs preveuen una inversió de 162.000 euros i compten amb fons europeus DUS 5000 per a projectes d’energia neta i eficiència energètica. Va afegir que no es podran executar abans de l’estiu, però serà aquest any. Encara així, el consistori ha portat a terme treballs de neteja del fons per evitar-ne el buidatge.

El consistori rebrà una subvenció de 285.000 euros de l’ACA per millorar i renovar la xarxa municipal de proveïment. Riu va explicar que l’actuació ha estat planificada per l’associació Font Llumà i consisteix bàsicament en la substitució de gairebé tres quilòmetres de les antigues canonades, la suplantació de 400 comptadors d’aigua digitals i l’adquisició d’un detector de fugues. Està previst que aquests treballs s’iniciïn a començaments de l’any vinent. Riu va explicar que és necessari evitar pèrdues, especialment, en períodes de sequera. Per una altra banda, va afegir que la quantitat de pèrdues d’aigua potable ronda el 20% del total de la xarxa de proveïment municipal. Tanmateix, mai no s’ha arribat a superar el llindar, establert en la fase d’emergència i d’excepcionalitat del pla contra la sequera.