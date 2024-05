Aprovada una segona modificació de pressupost

El ple de Solsona va aprovar ahir la segona modificació pressupostària d’aquest exercici. L’esmentada modificació incorpora 183.000 euros d’ingressos de la Diputació a través de subvencions per a inversions (74.000 euros) i per a despesa corrent (109.000). L’import més elevat es dedicarà a treballs tècnics (54.800 euros), al pla local d’habitatge, al de mobilitat, al projecte de la nova deixalleria i projectes d’urbanització dels carrers Dominics i Sant Roc. Entre altres previsions, també s’ampliarà la partida per a la supressió de barreres arquitectòniques (41.500 euros) i s’augmentarà la de conservació de parcs infantils amb 35.000 euros més. A més es va ratificar el compte general de l’any passat amb un romanent de tresoreria d’1,3 milions, malgrat que el 55 per cent d’aquest import està compromès per portar a terme les inversions d’aquest 2024. També es va votar a favor de les bases reguladores per les quals s’han d’establir les subvencions per als propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma per destinar-los a lloguer social.