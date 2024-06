Moratòria per posar límit a les energies renovables

L’ajuntament d’Olius ha aprovat una suspensió de llicències urbanístiques per impedir durant un any la implantació i construcció de centrals de producció d’energia elèctrica com parcs solars i eòlics que superin els 2.000 kW, tret que siguin per a autoconsum. Mentrestant, el consistori també ha impulsat una modificació de la planificació urbanística per limitar la implantació d’aquestes infraestructures i preservar els valors naturals i paisatgístics del municipi.

Segons es desprèn de l’informe tècnic elaborat pel consistori d’Olius, l’objectiu de la modificació és garantir una “ordenació i criteris d’implantació de serveis tècnics i d’altres instal·lacions ambientals d’interès públic que siguin adequades amb la singularitat del municipi d’Olius”.

El consistori ha volgut posar límits a la construcció de grans centrals solars i eòliques després que la firma Forestalia projectés el parc solar Torregassa, previst a Olius, amb 60 hectàrees i més de 51.000 panells solars. Un projecte que ha xocat amb l’oposició de l’ajuntament i veïns del municipi.

Altres ajuntaments a Lleida han aprovat també moratòries d’un any per impedir aquestes construccions. La suspensió de llicències és una eina que la normativa urbanística atorga als ajuntaments per poder frenar projectes que interfereixin en la seua planificació urbanística. A més d’Olius, també ho han fet Alcarràs per a línies elèctriques d’alta tensió, la Granadella, Ossó de Sió, Bellaguarda, Granyena de les Garrigues, els Omellons o el Soleràs, entre d’altres. Algunes d’aquestes localitats es plantegen prorrogar la suspensió un any més.