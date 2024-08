Apiària atansa als nens l'apicultura i el paper ecològic de les abelles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi de Riner (Solsonès) té un nou espai museogràfic dedicat al món de les abelles batejat com Apiària i situat a la Casa Gran del santuari del Miracle. Estructurat en un total de quatre sales, allotja diferents plafons explicatius sobre les abelles, els seus productes –mel, cera o pol·len– i objectes relacionats amb l’apicultura com per exemple ruscos, bidons per guardar la mel o caretes d’apicultor. L’espai inclou visites a ruscos.