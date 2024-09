La gestió forestal, clau per resistir la sequera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi publicat per la revista Ecological Applications demostra que les pràctiques de gestió forestal, com són les aclarides de vegetació seguides d’una crema controlada del sotabosc no només redueixen el risc d’incendis sinó que també milloren el creixement dels boscos i n’augmenten la resistència a la sequera.

Així, la investigació, que ha portat a terme un equip de científics de la Unitat Mixta d’Investigació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya-Agrotecnio i de l’Institut d’Investigació del Sòl de la Universitat de Recursos Naturals i Ciències de la Vida de Viena, revela com la gestió forestal pot augmentar la resiliència dels boscos mediterranis davant d’episodis de sequera.L’objectiu principal de l’estudi era determinar com pràctiques de gestió forestal, dissenyades per reduir el risc d’incendis, influeixen en la resistència i resiliència del pi negre a la sequera. Els investigadors van examinar tres boscos de pi al Solsonès, on van aplicar diferents intensitats d’aclarida de la vegetació amb i sense crema controlada del sotabosc. Tant les aclarides d’alta intensitat, amb crema o sense, com de baixa intensitat amb crema, van estimular el creixement d’aquesta varietat de pi gràcies a la reducció de la competència arbòria i de la vegetació a la zona baixa del bosc ja que les plantes tendeixen a utilitzar l’aigua i els nutrients de manera més eficient. A més, la crema controlada després de l’aclarida no només va promoure el creixement, sinó que també va augmentar la resistència a la sequera, garantint-ne la recuperació després d’aquests episodis. Aquesta troballa és especialment rellevant en el context actual de canvi climàtic.