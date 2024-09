Obres en equipaments públics per adaptar-se al canvi climàtic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha donat llum verda al projecte de les actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al municipi. Les mesures previstes, que contemplen una inversió de 101.500 euros, preveuen la instal·lació de sistemes de climatització a la guarderia municipal, a la Sala de la Gent Gran de la zona esportiva i a l’edifici de l’ajuntament. Entre les mesures destaca també fer un ús eficient de l’aigua i per a això és necessari actualitzar i mantenir infraestructures que puguin millorar la gestió i distribució de l’aigua permetent així augmentar l’aprofitament de recursos. En aquest cas, el consistori preveu aprofitar les aigües pluvials de l’ajuntament per al reg de zones verdes o parcs i la creació d’una zona d’ombra a la parcel·la annexa a la seu consistorial amb la plantació d’una vintena d’arbres. Aquests treballs compten amb una subvenció del departament d’Agricultura d’un total de 85.373 euros.

Així mateix, ha encarregat un pla d’emergència i estalvi en situació de sequera, que ha costat 7.260 euros, el qual descriu la demanda actual d’aigua del municipi i quantifica els recursos disponibles. Per a la redacció del pla el consistori va comptar amb la participació de Font Llumà. Per la seua banda, l’alcalde de la localitat, Francesc Riu, va apuntar que s’han calculat les dotacions per establir objectius d’estalvi a cada escenari de sequera. El consistori preveu executar totes aquestes obres durant el primer trimestre del 2025.Així, el departament d’Agricultura va atorgar al consistori diverses subvencions per portar a terme obres de mitigació i adaptació al canvi climàtic.