Gairebé 300 propostes de veïns per fer obres

L’ajuntament de Solsona estudiarà durant aquest mes i el vinent les 267 propostes rebudes en la primera fase del pressupost participatiu per decidir a quines inversions destinar els 100.000 euros previstos.

Entre el 23 de setembre i el 13 d’octubre, es van recollir 191 propostes ciutadanes online a través del web https://participa.ajsolsona.cat/, i 76 físiques, mitjançant paperets dipositats en urnes distribuïdes en espais públics del municipi. Són xifres valorades positivament pel consistori i considerades molt elevades per Neópolis, la consultoria sociopolítica que dirigeix tècnicament el procés.La majoria d’idees, més de 160, es van formular en grup, en família, entre veïns, amics o entitats. Entre els col·lectius que van fer més propostes estan els participants en el projecte amb perspectiva de gènere DiverCity, coordinat per la cooperativa Estel, el Consell d’Adolescents, l’AFA El Vinyet i el Casal Popular La Fura.Millores en equipaments esportius, culturals i socials; creació de noves instal·lacions; accions de neteja, seguretat i civisme; millora de l’enllumenat; eliminació de barreres arquitectòniques; adequació de voreres i carrers; accions de replantejament de la mobilitat i pacificació del trànsit, i millora de zones verdes, l’entorn natural i parcs infantils són els principals camps en els quals es classifiquen les aportacions ciutadanes rebudes. Durant aquests dos mesos es comprovarà que les propostes recollides siguin inversions d’interès públic, de competència municipal, sense un cost de manteniment extraordinari, que no suposin la contractació de personal, que siguin tècnicament, mediambientalment i econòmicament viables i que no superin els 100.000 euros.