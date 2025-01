Abocaments il·legals de deixalles al punt de recollida d'emergència

El consistori farà tot el possible per identificar els infractors que tiren escombraries en aquest punt. - AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS

L’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys vol acabar amb els abocaments indeguts d’escombraries en el punt de recollida emergència de la localitat, que només s’ha d’utilitzar en cas de no poder aplicar la recollida domiciliària. Per això, contempla instal·lar més càmeres de videovigilància i un nou control d’accés amb targetes identificatives per determinar qui deixa els residus fora de lloc.

L’alcalde, Francesc Riu, va apuntar que aquests actes incívics es concentren principalment en èpoques festives i vacances. Va afegir que són sancionables i que les multes poden oscil·lar entre els 300 i els 3.000 euros, en cas que es faci de forma reiterada.

“És molt difícil identificar els infractors malgrat que el punt d’emergència ja compta amb càmeres”, va dir. “Si s’incorpora un control d’accés amb targetes, automàticament sabrem qui ha entrat a deixar els residus”, va afegir.

Sant Llorenç de Morunys aplica la recollida de residus domiciliària des del 2021 amb òptims resultats, igual que la urbanització del Pi de Sant Just, a Olius, i Solsona. Des del consistori apunten a la necessitat de fer una correcta separació dels residus des del seu origen. Per al primer edil, la majoria dels veïns de la localitat reciclen bé i va recalcar que, “si seguir aquest model no és possible, igualment cal separar correctament i portar-lo al punt net, i en el cas que estigui tancat es pot deixar en el punt d’emergència”.

“No podem afirmar-ho, però és en períodes de vacances quan s’acumulen més residus en el punt d’emergència” i ho va atribuir a persones que “no poden aplicar correctament la recollida domiciliària”. “El més fàcil és tirar-ho en aquesta àrea”, va concloure. Va assegurar que es farà el possible per identificar els infractors amb aquest sistema per regular l’accés. Riu va apuntar aquest any s’ha d’adjudicar el nou concurs de la recollida d’escombraries, que gestiona el consell comarcal, i que ha de contemplar aquest accés amb targetes identificatives.