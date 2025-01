L'Escola Agrària impartirà 34 cursos i jornades de formació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola Agrària del Solsonès impartirà una trentena de cursos i jornades de formació contínua al llarg d’aquest any. Entre la seua oferta educativa, destaquen propostes en matèria de benestar animal, agroalimentació i el maneig segur de màquines desbrossadores. En total hi haurà 28 cursos i sis jornades tècniques sobre el sector rural i forestal. El centre va destacar el seu “compromís amb la innovació i la qualitat en la formació” i la voluntat de “respondre a les necessitats actuals del sector agropecuari i forestal.

La formació en matèria de benestar animal se centrarà en el transport i les granges d’aus, mentre que la relacionada amb l’àmbit agroalimentari estarà dedicada a l’elaboració de formatges i pa artesanal. L’Escola Agrària tornarà a organitzar tallers exclusius per a dones, després de la bona resposta del públic l’any passat.

La preinscripció per a cursos ja és oberta a la pàgina web de l’Escola Agrària del Solsonès

Així mateix, hi haurà noves convocatòries de cursos que van tenir una bona participació l’any passat. Exemple d’això és la formació en matèries com a agricultura de precisió, sanitat i higiene en la carn de caça o sobre el maneig de serres elèctriques com preparació per obtenir la certificació europea. Aquest últim curs, que s’ha celebrat durant els últims anys, tindrà fins a set entregues al llarg del 2025.

Les jornades de formació contínua són gratuïtes i estan dirigides a tota mena de públic, mentre que els cursos són subjectes al pagament de preus públics i es dirigeixen en principi a professionals en actiu del sector agrari, ramader, forestal o rural. Només de forma puntual, i si hi ha places disponibles, s’admet la inscripció de treballadors que no estan en actiu o procedeixen d’altres sectors. Tant la participació en cursos com en jornades tècniques requereix inscripció prèvia. La preinscripció per a cursos és oberta al web del centre (https://agora.xtec.cat/ecasolsones).