El projecte ‘Redicat’ instal·la 25 caixes niu per a les abelles

Un total de 25 caixes niu, destinades a atreure colònies d’abelles perdudes, es van instal·lar l’any passat en poblacions com Riner, Altafulla, Gelida, Valls o Viladecans en el marc del projecte Redicat, centrat en la salvaguarda d’aquests insectes. D’altra banda, es van transportar cinc ruscos des de Viladecans a Alcover i Riner, la qual cosa representa unes 100.000 abelles en total. Dins del vessant pedagògic del projecte, aquests trasllats van comptar amb la participació d’uns 140 escolars que van portar a terme diferents activitats de sensibilització. Val a recordar que l’eix central de Redicat és el trasllat d’eixams des de “municipis emissors” a “municipis receptors”, situats en zones rurals, on les abelles tornen a la naturalesa per continuar pol·linitzant els vegetals i donar mel. Així mateix, el compromís de Riner amb el projecte ha fet un pas més i s’ha enjardinat una zona al nucli de Freixinet, amb plantes mel·líferes, perquè les abelles puguin pol·linitzar en aquesta zona del municipi.