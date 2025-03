El pla de sequera, a revisió i amb menys límits a camps i granges

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura i la de Territori, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, porten a terme una revisió del pla especial de sequera de les conques internes, que inclouen bona part del Solsonès, amb què preveuen rebaixar la penalització en la utilització de l’aigua als usuaris del sector primari.

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va avançar la setmana passada a Mollerussa que aquesta revisió beneficiarà sobretot els productors de les conques internes i va assenyalar que es tracta de “no perjudicar, en cas de restriccions, els usos agraris i ramaders. Per al que tingui un pla d’estalvi, les restriccions seran molt menors en agricultura i ramaderia”, va assegurar, mentre que va concretar que “hi havia un desequilibri entre la indústria, els usos turístics i els usos de boca que s’equilibrarà per no perjudicar el sector agrari. Hauran de fer sacrificis molt menors”.

La sequera dels últims anys va portar la Generalitat a plantejar diferents escenaris en els quals, segons la gravetat de l’escassetat del recurs als pantans, s’imposaven retallades severes en l’ús de l’aigua (de fins al 50%) sobretot en el sector productiu. Aquesta mesura podia afectar especialment els municipis de Solsona, Navès, Olius, Pinós, Riner i Clariana de Cardener si entraven en un escenari d’emergència.

Aquests municipis, que es proveeixen dels embassaments de la conca del Llobregat, estan actualment en alerta per sequera i tenen algun tipus de limitació com restriccions del 25 i el 10% en usos agrícoles i ramaders.

La Llosa del Cavall té actualment 31 hectòmetres cúbics d’aigua i Sant Ponç (ambdós al Cardener, afluent el Llobregat), 14,5 hectòmetres, de manera que estan 40 i al 60%, respectivament, de capacitat.

La Generalitat va acordar precisament dimarts mantenir l’alerta per sequera a les conques internes malgrat que en el seu conjunt els embassaments van superar el llindar del 40% de reserves.