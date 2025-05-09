Climatització de la guarderia i més zones d’ombra
Aigua de pluja per regar zones verdes
L’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys preveu invertir 101.540 euros en actuacions que contribueixin a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. En concret, es preveu la instal·lació de sistemes de climatització a la guarderia municipal Els Piteuets i al casal de la gent gran ubicat a la zona esportiva.
Així mateix, està prevista la instal·lació d’un dipòsit per recollir les aigües pluvials de la teulada de l’ajuntament per al reg de la nova zona ombrívola que s’habilitarà davant de l’ajuntament amb la plantació de 30 arbres.
S’instal·larà un sistema de degoteig per garantir el reg durant tot l’any. En paral·lel, s’instal·laran dos bombes de calor per climatitzar diverses dependències de l’ajuntament, tres per a la guarderia i dos al casal de la gent gran. Els treballs compten amb una subvenció del departament d’Agricultura de la línia de mitigació i adaptació al canvi climàtic i està previst que s’executin ben aviat.
L’alcalde de la localitat, Francesc Riu, va apuntar que les obres han d’estar finalitzades abans de l’estiu per no perdre la subvenció ja que no s’ha aconseguit una pròrroga per executar els treballs.